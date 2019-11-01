OutLaw: Kanunsuzlar Arenası (Android), Türk yapımı mobil oyunlar arasında. 1 vs 1 (Birebir) arena savaş strateji oyunu OutLaw’da karakterinizi seçip loncanızı kuruyor, en iyisi olmak için savaşıyorsunuz. Tamamen beceri odaklı bir mobil oyun. Hemen şimdi Android telefonunuzu indirin, destansı ve inanılmaz karşılaşmaların yaşandığı ücretsiz gerçek zamanlı PvP dünyasına katılın!

Yerli yapım mobil oyunların da grafiksel ve oynanış olarak oldukça kaliteli olduğunu, hatta konsol kalitesine ulaştığını gösteren örnek yapımlardan biri OutLaw: Kanunsuzlar Arenası. Farklı büyüler yapabilen, yeteneklere sahip, yanlarında evcil hayvanlarıyla savaşan karakterler arasından seçiminizi yapıp arenaya çıkıyorsunuz. Mücadeleler 2 dakika sürüyor. Düşmanlarınızdan gelen yetenek ve büyülerden kaçmaya çalışıyorsunuz. Maçlar hızlı gerçekleştiğinden stratejinizi çok hızlı belirlemeli veya değiştirmelisiniz. Maç yaptıkça büyü ve yetenekleriniz gelişiyor. Bu arada oyunda görevler de mevcut. Ana ve ek görevleri tamamlarsanız çeşitli ödüller veriliyor. Oyunda farklı modlar var. OutLaw Arenasında tek başınıza rakip oyunculara karşı destan yazabileceğiniz gibi PvE modlarıyla beraber kendinizi geliştirmek ve altın kazanmak için mücadele edebilirsiniz. Büyü ve yeteneklerden kaçmaya çalıştığınız Kurşunlardan kaçma modunda ne kadar süre hayatta kalırsanız ödülünüz de o kadar büyük oluyor. Dayanma gücünüzü ölçen Canavar Defansı modunda her aşamada daha da güçlenen ve sayıları artan canavarlar karşınıza çıkacak. Zorluk düzeyi gittikçe artan Boss Savaşı’nda birçok büyük canavarla yüzleşeceksiniz.

OutLaw: Kanunsuzlar Arenası Android Oyunu Oynanış Özellikleri