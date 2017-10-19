Overdrive - Ninja Shadow Revenge, üst seviye Android telefonların gücünü açığa çıkaran keskin ve yüksek kalitede grafiklere sahip aksiyon dolu bir yapım. Oyunun adından klasik bir ninja oyunu olduğu fikrine kapılabilirsiniz ancak değil. Hükümet tarafından görevlendirilmiş cyborg’ları kontrol ediyorsunuz.

Güvenliği cyborg’ların sağladığı bir dünyada açıyoruz gözlerimizi. Hükümetin gölge cyborg adını verdiği güvenlik güçleri insanlığın planladığı şekilde idareyi sağarken günün birinde tüm cyborg’ların yönetildiği ana binanın kontrolü hackerlar tarafından ele geçiriliyor. Güvenliği sağlamakla görevlendirilmiş tüm cyborg hükümet için tehdit oluşturmaya başlıyor. Sistemi hack’leyerek ortalığı birbirine katan isim olan Dark Clan’ı yok edecek tek isim isyancılara yeni katılan Core adlı bir cyborg’tur. Dark Forest’dan başlayarak tehlikeli düşman ve tuzaklarla yüz yüze gelecek karakterimize yardımcı olmak da bize düşüyor.

Hack and Slash ve aksiyon - platform karışımı bir yapım olarak karşımıza çıkan Overdrive, offline oynama seçeceği sunuyor. Cyborg’ların dünyasını keşfedeceğiniz oyunda adalet için savaşmaya hazır mısınız?