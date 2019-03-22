Overkill the Dead: Survival, Android platformundaki sayısız zombili hayatta kalma oyunundan biri. Yüksek kalitede grafiklere sahip Android oyunlar oynamaktan keyif alan mobil oyunculara tavsiye edeceğim aksiyon yüklü bir yapım. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

Sadece Android platformunda indirilebilir olan Overkill the Dead: Survival, kıyamet öncesi dünyada geçiyor. Hızla yayılan virüsün etkisiyle yürüyen ölülere dönüşen insanlara karşı başta tek başınıza, sonra hayatta kalan bir avuç insanla birlikte mücadele ediyorsunuz. Diğer zombi vurma, zombi öldürme oyunlarından farklı olarak cephane, silah sorununuz yok ve sürekli yer değiştiriyor, gece - gündüz döngüsünü yaşıyor, farklı pozisyonlarda avlıyorsunuz. Oyunun kontrol sistemi de iyi. Ekranı kaydırarak ateş etme yönünü kontrol ediyor, diğer elinizi kullanarak ateş ediyor, şarjör değiştiriyor, destekleri kullanıyorsunuz.