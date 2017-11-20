Oxenfree oyunu Android cihazlarınızda sizleri farklı bir maceraya sürükleyen korku temalı bir oyun olarak karşımıza çıkıyor.

Doğaüstü bir hikayeye sahip olan Oxenfree oyunu bir grup arkadaşın bir adaya yolculuk yapmasıyla başlıyor. Bu gençler adaya adım attıkları andan itibaren birçok tuhaf olaylar başlıyor ve macera dolu anları da beraberinde getiriyor. Oldukça başarılı grafiklere sahip olan oyunda yaptığınız seçimler hikayenin devamını getirdiğinden oldukça heyecanlı olduğunu da söylemeliyim.