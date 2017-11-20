Oxenfree oyunu, korku ve gerilim unsurları içeren bir hikayeye sahip başarılı bir mobil oyun.
Oxenfree oyunu Android cihazlarınızda sizleri farklı bir maceraya sürükleyen korku temalı bir oyun olarak karşımıza çıkıyor.
Doğaüstü bir hikayeye sahip olan Oxenfree oyunu bir grup arkadaşın bir adaya yolculuk yapmasıyla başlıyor. Bu gençler adaya adım attıkları andan itibaren birçok tuhaf olaylar başlıyor ve macera dolu anları da beraberinde getiriyor. Oldukça başarılı grafiklere sahip olan oyunda yaptığınız seçimler hikayenin devamını getirdiğinden oldukça heyecanlı olduğunu da söylemeliyim.
Xbox, Nintendo Switch gibi platformlarda da bulunan bir konsol oyunu olan Oxenfree, oynamaya başladığınızda saatlerce başından ayrılamayacağınız kadar iyi bir hikayeye sahip. Bazı bölümlerde oyunun kendini tekrar ettiğini düşünebilirsiniz ama genele baktığımızda akıcı bir yapıya sahip olduğunu söyleyebilirim. Eğer siz de Oxenfree oyununu denemek isterseniz 17.99 TL ücret karşılığında oyuna sahip olabilirsiniz. Bu ücret her ne kadar fazla gibi görünse de, ek olarak uygulama içi satın alma gibi bir durum söz konusu değil.
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