Paddington Run, yetişkinlere de hitap eden ödüllü animasyon filmi Ayı Paddington’ı sevenler için özel olarak hazırlanmış, sonsuz koşu türünde mobil oyun. Gameloft’un imzasını taşımasıyla Android platformunda öne çıkan oyunda filmin ana karakteri sevimli ayıyı kontrol ediyoruz elbette. Londra’nın kalabalık sokaklarını Paddington ile hız kesmeden turluyoruz.

Farklı türde mobil cihazların sınırlarını zorlayan konsol kalitesinde oyunlarla karşımıza çıkan Gameloft’un elinden çıkan Paddington Run, 24 Kasım’da ikincisi vizyona girecek animasyon, komedi, aile filmi Ayı Paddington’ın üzerine yapılmış. Oyun klasik sonsuz koşu oyunlarının çizgisinde. Paddington’ın yol boyunca lezzetli marmelatları toplamasına yardımcı oluyoruz. Marmelatları mideye indirmek için şekilden şekile giren ayı dostumuzun önüne birçok engel çıkıyor. Londra’nın dar ve kalabalık sokaklarında bir yerlere çarpmadan koşarak ilerlemek kolay olmuyor.

Londra şehrini tanıtan, Paddington’ın Windsor Gardens’daki evini de karşımıza çıkaran oyunda karakterimiz jet ski, kaykay gibi eğlenceli mini oyunlara da katılıyor. Karakterimizin kostümünü değiştirebiliyor, yeteneklerini geliştirebiliyoruz.