Paint Tower, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Bir hayli kolay oynanışa sahip olan oyunda Gram Games'in önceki oyunlarında olduğu gibi harika zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Ülkemizin gurur verici oyun geliştiricilerinden olan Gram Games'in yeni oyunu olarak piyasaya sürülen Paint Tower, becerilerinizi açığa çıkarabileceğiniz türden bir mobil oyundur. Eşsiz kurguya sahip olan oyunda farklı sayıda küplerden oluşan bloklar çizerek düz bir hat elde etmeye çalışıyorsunuz. Yer çekimine meydan okuduğunuz oyunda amacınız oyun sınırı dışına küp kaçırmamak. Bu nedenle blokları son derece dikkatli yerleştirmelisiniz. Oynanışı bir hayli kolay olan oyunda size verilen sayıda küp ile blok çiziyorsunuz. Yeteneklerinizi açığa çıkarabileceğiniz oyunda bazı özel güçleri de kullanabiliyorsunuz. Yüksek puanlara ulaşarak arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Eğer bu tarz beceri oyunlarını seviyorsanız Paint Tower tam size göre bir mobil oyun diyebilirim. Bağımlılık yapıcı etkisiyle de dikkat çeken Paint Tower'ı sakın kaçırmayın.

Paint Tower oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.