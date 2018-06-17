Eğlenceli bir macera oyunu olan Painter Patty'de ana karakter Patty'in arkadaşı kayboluyor. Bu anlamda bir yolculuğa çıkan Patty ise üstün yetenekleri sayesinde arkadaşını geri bulmak istiyor. Çölde, buzullarda veya ormanların içerisinde bir yolculuğa çıkan Patty'i bu yolda yalnız bırakmayı ve düşmanlara günlerini gösterin.

Bir ev ressamı olan Patty'ye katılın. Çölde, ormanda ve tropik bir adada tehlikeli maceralarla yüzleşin ve Patty'nin kötü kız kardeşine korkunç bir konakta meydan okuyun. Arkadaşınızı kaçıran ve sizi kendi huzuruna getirmek isteyen kız kardeşinizin oyunlarına da kanmayın. Yol boyunca çeşitli tuzakların ve bulmacaların olacağını unutmayın.

6 farklı haritayı 20 ayrı bölüm içerisinde barındıran Painter Patty'te 15'i aşkın düşman bulunuyor. Bu düşmanları öldürün, puanları kapın ve arkadaşınızı kurtarın.