Sıkıcı ve sıradanlaşmış hayatından bıkan ve hayallerindeki restoranı açarak birbirinden lezzetli yemekler yapmak için kolları sıvayan bir karakterin başrol aldığı Patiala Babes: Cooking Cafe, Android ve İOS sürümleri ile oyun severlere ücretiz olarak hizmet veren ve geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden benzersiz bir oyundur.

Kekler, pizzalar, hamburgerler ve daha onlarca lezzetli yemeği pişirerek müşterilerinize sunabileceğiniz ve para kazandıkça yeni restoranlar açabileceğiniz bu oyunda amaç, dünyaca ünlü bir restoran markası olmak için yeni tatlar keşfetmek ve geniş bir müşteri kitlesi oluşturmaktır. Kendi restoranınızın mutfağında aşçılık yaparak yüzlerce farklı yemek yapabilir ve tarifler oluşturabilirsiniz. Stres giderici özelliği ve sürükleyici bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde farklı ülkelerde açabileceğiniz onlarca farklı restoran ve kafe yer almaktadır. Restoranlarda müşterileriniz için hazırlayabileceğiniz yüzlerce yemek ve tatlı çeşidi bulunmaktadır.

Klasik oyunlar arasında yer alan ve yüz binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan Patiala Babes: Cooking Cafe, benzersiz bir aşçılık oyunudur.