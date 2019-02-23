Birbirinden farklı karekterlerin yer aldığı Pepi Super Stores ile eğlence dolu bir dünyaya katılmaya hazır olun.

Gezegenin en şaşırtıcı mağazalarını gezeceğimiz yapımda gerçek bir yapı ile karşı karşıya kalacağız. Renkli içeriklerden oluşan oyunda mağazalarda kıyafetler deneyebilecek, güzellik salonunda bakım yaptırabilecek ve ev için alışverişler yapabileceğiz. Hareketli ve bir o kadar eğlenceli anlar yaşayacağımız oyunda ücretsiz bir yapı karşımıza çıkacak.

İki farklı mobil platformda tamamen ücretsiz olarak oyunculara sunulan yapımda geliştirilmiş karakterlerin yanı sıra detaylı içerikler yer alıyor. Bir insanın günlük yaşantısında ne var ise oyun içerisinde de bunları bulmak mümkün bir yapı ile karşımıza çıkıyor.

Google Play’de 4.4 gibi bir inceleme puanına sahip olan başarılı oyun, iki farklı mobil platformda ücretsiz olarak yayınlanmıştı. Oyun şuanda 5 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

İyi oyunlar dileriz.