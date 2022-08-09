Aksiyon ve macera oyunu olarak adından söz ettiren Poppy Playtime APK milyonlara ulaşmaya devam ediyor.

Doğukan Çağlakpınar - 41 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

MOB Games Studio tarafından geliştirilen ve Google Play üzerinde oynaması ücretli olarak yayınlanan Poppy Playtime APK, oyuncularına aksiyon dolu anlar sunuyor. Hayatta kalma ve korku oyun kategorisinde de yer alan yapımda oyuncular çarpıcı grafikler eşliğinde oyun içerisinde zaman geçiriyorlar. Bulmaca, korku, aksiyon ve macera oyunu olarak adından söz ettirmeye devam eden Poppy Playtime APK, oyunculara terk edilmiş bir oyuncak fabrikasının olduğu bir dünyaya götürüyor. Oyuncular terk edilmiş oyuncak fabrikasında intikam dolu bir savaşa dahil olacak, hayatta kalmaya çalışacaklar. Gizemli bir dünyayı konu alan yapım, gerilim dolu atmosferi ile oyuncuları çevresinde topluyor.

Poppy Playtime APK Özellikleri

İlerlemeye dayalı bir ortam,

Gerilim ve korku dolu grafikler,

Ürkütücü ses efektleri,

Zengin içerik,

Birbirinden farklı tehlikeler,

Zengin içeriği ile oyunculardan tam puan alan Poppy Playtime APK, Google Play üzerinde yükselişine kaldığı yerden devam ediyor. 100 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam edilen başarılı oyun, günümüzde çeşitli güncellemeler alarak içeriğini genişletmeye devam ediyor. Korku dolu sahnelerin yer aldığı oyun içerisinde, internet bağlantısına gerek duymadan hayatta kalmanın yollarını arayacaksınız. Aksiyonun ve gerilimin tavan yaptığı oyun içerisinde çok sayıda farklı görev de oyunculara sunulan içerikler arasında yer alıyor. Çeşitli ses efektleri ile de desteklenen yapım, oyuncu kitlesini de artırmayı hedefliyor. 100 binden fazla oyuncu tarafından aktif olarak oynanmaya devam edilen yapım, cazip fiyat etiketi ile satışların kaldığı yerden devam ediyor.

Google Play üzerinde Android oyuncuları tarafından 4.2 gibi bir inceleme puanına sahip olan başarılı aksiyon macera oyunu, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Poppy Playtime APK İndir

Google Play üzerinden indirilip oynanabilen Poppy Playtime APK, başarılı grafik açıları ve ürkütücü ses efektleri ile oyunculara gerilim dolu anlar sunuyor. Rengarenk bir yapıda lansmana çıkan oyun, ülkemizde de aktif olarak oynanabiliyor. Oyunu hemen indirip, aksiyon dolu dakikalar yaşayabilirsiniz. İyi oyunlar dileriz.