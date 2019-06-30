Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorun yaşamadan oynayabileceğiniz ve macera dolu anlar yaşayabileceğiniz Pet Quest, renkli bir dünyada gezintiye çıkarak yeni yerler keşfedebileceğiniz ve onlarca farklı hayvan karakterini toplayabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda eğlendirici grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyun severlere eşsiz bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, yeni bölgeler keşfederek harita üzerinde ilerleyebildiğiniz kadar ilerlemek ve farklı hayvan figürlerini toplayarak görevleri tamamlamaktır. Büyük bir maceraya atılarak geniş bir alanda gezintiye çıkacak ve daha önceden bilinmeyen yerleri keşfederek seviye atlayacaksınız. Görevleri tamamlayarak farklı bölgelerin anahtarlarına ulaşabilir ve yeni evcil hayvanlara sahip olabilirsiniz. Sürükleyici bölümleri ve bağımlılık yapıcı özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda birbirinden sevimli toplam 62 farklı hayvan karakteri yer almaktadır. Ayrıca 9 gizemli mekan ve macera dolu birçok görev bulunmaktadır.

Macera oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak sunulan, binlerce oyuncunun vazgeçilmezi olan kaliteli bir oyundur.