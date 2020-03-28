Mobil platform oyuncularına oynaması ücretsiz olarak sunulan Pet Wash ilgiyle oynanmaya devam ediliyor.

Hem Android hem de iOS platformlarında rol yapma oyunu olarak yayınlanan Pet Wash’de oyuncular birbirinden farklı sevimli hayvanları yıkayacak, onları tertemiz yapacak ve hoş görünümlere kavuşturacaklar.

7 farklı evcil hayvanın yer aldığı yapım içerisinde aksiyon ve gerilimden uzak, eğlenceli bir atmosfer bizleri bekliyor olacak. Rengarenk içerikler, oldukça titiz hazırlanmış sevimli hayvanlar karşımıza çıkacak olan sürprizler arasında yer alıyor.

Oyun içerisinde sevimli hayvanlara çeşitli aksesuarlar takabilecek, saç tasarımları, boyalar ile süsleyebilecek ve onları farklı görünümlere kavuşturabileceğiz. HD grafik açılarının yer aldığı oyun içerisinde çok sayıda hayvan ses efektleri de yer alıyor.

İki farklı mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncuya sahip olan Pet Wash ücretsiz olarak oynanmaya devam ediliyor.