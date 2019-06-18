Android ve İOS platformunda ücretsiz olarak oynanan Piggy GO mobil bir klasik oyundur.

Mobil oyunculara rengarenk bir yapı eşliğide dünyayı gezme fırsatı veren başarılı mobil yapımda dünya seyehatinin tadını çıkaracağız. Birbirinden farklı seviyelerin ve bölümlerin yer aldığı yapımda oyuncular hamleler yaparak oyun içerisinde ilerlemeye çalışacaklar.

Birbirinden farklı yüksek seviyeler eşliğinde ödüller kazanabileceğimiz oyunda altın kazanmak oldukça kolay bir yapıda karşımıza çıkacak. Dünya çapında milyonlarca oyuncu ile oynama fırsatı elde edeceğimiz yapımda şehrimizi inşa edecek ve ilerlemeye çalışacağız.

Aksiyon ve gerilimden uzak bir içeriğe sahip olacak olan oyunda eğlence en üst seviyede karşımıza çıkacak. Google Play’de 100 binden fazla kez indirilen Piggy GO, oyuncular tarafından 4.7 olarak değerlendirildi.