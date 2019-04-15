Pinatamasters, sevimli pinataları vurmanızı isteyen bir refleks oyunu. Çocukların doğum günü partilerini süsleyen rengarenk kukla-oyuncaklar pinyatalar her yerde. Dünyayı gezerek onları bulup içlerini tamamen boşaltana dek durmuyorsunuz. Refleksleri test eden mobil oyun, grafiksel olarak küçük yaştakilere hitap eden bir oyun düşüncesi oluştursa da oynanış tarafında öyle olmadığını gösteriyor.

Biraz çizgi film stili görsellere sahip olsa da oynaması son derece keyifli bir arcade oyun Pinatamasters. Oyunda havada öylece duran pinataları elinizdeki silahları kullanarak vurmaya çalışıyorsunuz. Tabanca, tüfek, el bombası, lazer silahı, kazma-kürek, testere, balta, elinize geçen silahla pinyataların içlerini boşaltıyorsunuz. Renkli ve çılgın pinataları vurdukça çıkan altınlarla yeni silahların kilidini açıyorsunuz.