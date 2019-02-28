On milyondan fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan ve ücretsiz olarak sunulan PJ Masks: Moonlight Heroes, aksiyon ve maceraya doyabileceğiniz eşsiz bir oyundur.

Etkileyici arka plan temaları ve kaliteli müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, yarış parkurlarında farklı yerlerde bulunan küreleri toplamak ve bölümü tamamlamak. Parkurda siz engellemeye çalışan farklı karakterler ve çeşitli tuzaklar yer almaktadır. Tüm engelleri aşarak yarış alanındaki kürelerden olabildiğince fazla miktarda toplamalı ve hedefe ulaşmalısınız.

Zorlu parkurlarda kullanabileceğiniz kedi çocuk, baykuş kız ve kertenkele olmak üzere 3 farklı karakter bunmaktadır. Kedi çocuk karakterinin özelliği, yükseklere zıplamasıdır. Baykuş kızın özelliği, oyunda var olan bütün gizli karakterleri görmesidir. Son olarak kertenkele karakterinin en önemli hüneri ise önüne çıkan engelleri kırarak geçmesidir. Bu karakterlerden dilediğiniz seçerek oyuna başlayabilir ve küreleri toplayarak sonraki bölümlerin kilidini açabilirsiniz.

Okula henüz başlamamış çağdaki çocuklar için özel olarak hazırlanmış, son derece güvenli ve emniyetli bir ortam sunan PJ Masks: Moonlight Heroes, Android ve İOS işlemcili cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.