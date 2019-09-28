Uzay gemilerini yöneterek gezegenler arası yolculuk yapabileceğiniz ve yeni bölgeler fethetmek için aksiyon dolu bir mücadelenin içine gireceğiniz Planet Commander Online, Android ve İOS sürümleri ile farklı platformlarda oyun severlerin hizmetine sunulan ve milyonlarca oyun sever tarafından tercih edilen sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve kaliteli aksiyon müzikleri ile oyunculara benzersiz bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, uzayda bir üs kurarak kendinize yenilmez bir ekip oluşturmak ve birbirinden güçlü uzay araçlarını kontrol ederek uzaylı istilasına karşı kalenizi savunmaktır. Geminin kaptanlığını yaparak her türlü sorumluluğu almalı ve doğru stratejilerle düşmanlarınızı yok etmelisiniz. Çoklu oyuncu modunda oynayarak dünyanın her yerinden güçlü rakiplerle mücadele edebilir ve ganimet savaşları yapabilirsiniz.

Oyunda 6 farklı sınıfa sahip 20’den fazla uzay gemisi ve gemilere ekleyebileceğiniz yüzlerce bombalama mekanizması bulunmaktadır. Uzay araçlarınızı dilediğiniz gibi özelleştirebilir ve farklı renklere boyayabilirsiniz.

Mobil platformda aksiyon oyunları kategorisinde yer alan ve sürükleyici özelliği ile dikkat çeken Planet Commander Online, ücretsiz olarak sunulmaktadır.