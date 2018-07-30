PLANK!, kalas yerleştirerek binalar arasında ilerlediğiniz bir mobil oyun. Basit görselli, bağımlılık yapan Android oyunu vakit geçirmek için birebir. İnşa etme oyunlarını seviyorsanız, tavsiye ederim. Tek dokunuş kolay kontrol sistemiyle her yerde rahatça oynayabileceğiniz süper eğlenceli bir oyun.

SPILLZ, TENS! oyunlarının geliştiricisinin imzasını taşıyan inşa etme temelli arcade oyunu PLANK!, Android platformunda kısa sürede popüler olan yapımlardan biri. Ücretsiz indirilebilir olan oyunda kalasları yerleştirerek karakterlerin binalar üzerinde ilerlemesini sağlıyorsunuz. Fazlasıyla kolay gözüken oyunda ilerlemek çok da kolay değil. Kalasın boyunu çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Çok uzun veya kısa tutarsanız karakterler boşluğa düşüyor. İlerledikçe yeni karakterlerin de oyuna dahil olmasıyla heyecan artıyor.