Android işletim sistemlerine sahip tüm mobil cihazlardan sorunsuz bir şekilde onayabileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde bağımlısı olacağınız Pocket Rogue, çeşitli işaret ve sembollerden yararlanarak karmaşık platformlarda mücadele edeceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Siyah fon üzerine tasarlanmış beyaz sembollerden oluşan basit grafikleri ve ilginç konusu ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, her biri farklı bir objeyi temsil eden işaretlerden ve sembollerden yararlanarak kendi kalenizi inşa etmek ve düşmanlarınızla savaşarak kalenizi geliştirmektir.

Tire işareti yatay duvarı, artı işareti kapıyı, yüzde işareti merdivenleri, soru işareti kaydırmayı, iki nokta işareti gıdayı ve daha onlarca farklı işaret değişik objeleri yansıtmaktadır. Bu sembol ve işaretleri kullanarak kendi savunma hattınızı kurabilir ve sürükleyici bir mücadelenin içerisinde rol alabilirsiniz.

Farklı tasarımı ve sıra dışı konusu sayesinde bağımlısı olacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Mobil platformda rol oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenen Pocket Rogue, ücretsiz olarak sunulmaktadır.