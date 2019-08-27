EnterGaming imzası ile geliştirilen ve tamamen ücretsiz olarak hem Android hem de İOS platformunda oyunculara sunulan Pocket Rogues rol oyunları arasında yer alıyor.

Karanlık bir atmosfere sahip olan Pocket Rogues ile oyuncular aksiyon RPG anlamında sürükleyici bir atmosfere dahil olacaklar. Benzersiz çok sayıda canavar ile mücadele edeceğimiz yapımda kendi kalemizi geliştirebilecek, kahramanlarımızı geliştirerek daha güçlü bir hale getirebileceğiz.

Benzersiz yağmalarla dolu düzinelerce zindan ve canavarın yer aldığı yapımda oyuncular birden fazla kahraman ile tanışabilecekler. Gerçek zamanlı olarak gerçek oyuncular eşliğinde oynanabilen yapımda oyuncular her kahraman sınıfı için geliştirmeler yapabilecekler. Yani oyun içerisinde farklı karakter sınıfları da yer alacak.

Patron savaşçılar ile de karşılaşacağımız yapımda RPG türünün geleneksel bileşenleri de yer alacak.