GaoXubin tarafından geliştirilen Poke Fairy rekabetçi PvP yapısı ile mobil platformu kasıp kavurmaya hazırlanıyor.

Mobil rol oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak Google Play üzerinde yayınlanan Poke Fairy henüz erken erişim oyunu olmasına rağmen şimdiden geniş bir hayran kitlesine erişmeyi başardı. Oyunculara klasik PvP savaşları yapabilme fırsatı veren yapımda heyecanlı ve sürükleyici bir oynanış atmosferi yer alıyor.

Yüzlerce farklı canavarların ve özelliklerin yer aldığı mobil yapımda seçtiğimiz canavarlar ile rakiplerimize karşı mücadele edeceğiz. Kendi ekibimizi kurarak savaşlara katılacağımız oyunda basit kontroller yer alacak. Muhteşem grafiklere sahip olan oyunda savaşlar esnasında karşımıza oldukça etkileyici ve başarılı görsel efektler de çıkacak.

Gerçek zamanlı olarak tüm dünyadan oyuncular ile savaşabileceğimiz Poke Fairy ücretsiz olarak 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.