Poppin Ballz, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir arcade oyunu olarak ön plana çıkıyor. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda blokları yok ediyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Ekrana dokunarak pedalları kontrol ettiğiniz oyunda topları yukarı yollayıp blokları yok etmeye çalışıyorsunuz. 2 farklı oyunun bir araya getirilmiş sürümü olarak nitelendirebileceğim oyunda keyifli anlar geçirebiliyorsunuz. Yüksek puanlara ulaşmak için son derece dikkatli olmanız gereken oyunda binlerce farklı kombinasyona sahip olabiliyorsunuz. Ekrana dokunarak oynayabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Eğer bu tarz basit ve sürükleyici beceri oyunlarını seviyorsanız mutlaka denemeniz gereken bir oyun olduğunu da söyleyebilirim. Ekranın üstünden aşağı doğru kayan blokları en kısa sürede yok etmeniz gerekiyor.

Poppin Ballz oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.