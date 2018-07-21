Portal Drop, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Denge kurmanız gereken oyunda mümkün olduğunca fazla puan almak için çabalıyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun olan Portal Drop, tuğlaları kırarak hedeflere ulaşmaya çalıştığınız bir oyundur. Tuğlaları kırarken dikkatli olmanız gereken oyunda dengeyi daima korumanız gerekiyor. En uzağa giderek yüksek puanlara ulaşabileceğiniz oyunda işiniz oldukça zor. Benzersiz oyun mekanikleriyle de dikkat çeken Portal Drop, beğenerek oynayabileceğiniz bir oyun diyebilirim. Renkli görselleri ve kaliteli grafikleriyle de eşsiz deneyim sunan Portal Drop mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir oyun diyebiliirm. Eğer bu tür oyunları seviyorsanız Portal Drop sizleri bekliyor.

Portal Drop oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.