POU: The First Smash

Macera dolu bölüm tasarımı, özenle hazırlanmış oyun içi müzik ve ses efektleri, geliştirilebilir yetenekler ve sihirli güçler, olağanüstü savaş mekanikleri ve sürükleyici bir hikaye ile hazırlanmış First Smah oyununa hazır mısın? Bu oyunda savaşın, insanlığı yok olmaktan kurtarın.

Dünyanın var oluşundan bu yana, onu dengede tutan kadim bir güç vardı ve bu kadim güç, dünya üzerindeki 7 çakranın birbiri arasındaki bağ ile korunuyordu. Bu hassas denge artık bozuldu ve gezegen büyük bir kaosa doğru sürüklenmeye başladı. Antik çağlarda yaşamış ve pek çok kahraman tarafından tarihe gömülmüş korkunç yaratıklar, şimdi intikam için geri döndüler.

Özel tasarlanmış Sonsuz Macera Modu (Survival Mode) ile Hikaye Modu’ndan bağımsız olarak istediğiniz kadar canavarla savaşabilirsiniz. Bu mod içerisindeki rakiplerinizle yarışabilir ve liderlik tablosunda ön plana çıkabilirsiniz.



