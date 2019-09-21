Mojo Jojo, Powerpuff Girls’ün Chemical X’ini çaldı ve bir maymun ordusunu serbest bıraktı, şimdi göreviniz Townsville ile bu şehirde yaşayan masum insanları kurtarmaktır.

Mojo Jojo’nun şeytani planını kandırmak ve bir kez daha Townsville’in nihai kahramanları olmak için sevgili Powerpuff Girls evreninde fırlatmak, zıplamak, parçalamak ve uçmak, size kalmıştır. Powerpuff Girls'leri olmayan bir dünya karşısında duran tek şey sensin!

En sevdiğiniz arkadaşlarınızı toplayın, parmaklarınızı hazırlayın, kahramanlarınızın daha güçlü olması ve zafere ulaşması için güçlü yükseltmeleri keşfedin.

Powerpuff Girls: Monkey Mania Özellikleri