Mobil platformda sayısız oyunun sahibi olan TutoTOOns’un yepyeni oyunlarından bir tanesi olan Princess Horse Club 3 ile at çiftliğinde rol alacağız.

Birbirinden farklı at modellerinin yer aldığı Princess Horse Club 3’de atların bakımını üstlenecek, ahırları temizleyecek, onları yemleyecek ve sağlıklı bir şekilde hayatlarını devam ettirmelerini sağlamaya çalışacağız.

5 sevimli atın yer aldığı yapım içerisinde atları sevgiyle yıkacak, onları daha temiz ve bakımlı hale getireceğiz.

Kraliyet atlarının da olacağı oyunda atların daha ihtişamlı ve hoş görünmesin sağlayacağız. At çiftliğinden ziyade kraliyet atlarının ve araçları ile karşılaşacağımız yapım da internet bağlantısı olmadan atlar ile rahatlıkla ilgilenebileceğiz.

Yapım 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.