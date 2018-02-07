Prison Break: Zombies oyununda zombilerle dolu bir hapishaneden kaçmaya çalışıyorsunuz. Korku - gerilim türünde mobil oyunlarla karşımıza çıkan Amphibius Developers, yeni oyununda grafik kalitesini yükseltmiş ve bolca kanlı sahnelerle karşı karşıya getiriyor. Zombi öldürmeye dayalı aksiyon oyunlarıyla kaçış oyunlarını harmanlayan harika bir yapım karşımızda.

Android platformuna özel çıkış yapan oyunda işlemediği bir suç için hapishaneye atılan emekli bir özel kuvvetler askerinin yerine geçiyorsunuz. Dünyanın büyük bir bölümünü zombiye dönüştüren virüs bulunduğunuz hapishanedeki herkese bulaşıyor. Koğuş arkadaşlarınız, gardiyanlar, güvenlik güçleri, hapishane müdürü kısacası hapishanedeki herkes zombiye dönüşmüş. Virüs sadece size bulaşmamış. Yüksek güvenlikli hapishaneden bu canavarlar tarafından ısırılmadan kaçmak zorundasınız.

Prison Break: Zombies Özellikleri: