PUBG Pixel

Herkesin eğlenmesi için piksel haline getirilmiş Battle Royale oyunu. Daha fazla oyuncu ve 3-5 dakikalık maçlarla çok eğlenceli hale geldi. Lobide beklemek yok, gezinmek için karmaşık menüler yok. Sadece oyna, paraşütle atla, yağmala ve hayatta kalmak için çabala.

Tüm dünyadan oyunculara karşı gerçek zamanlı hızlı tempolu tek kişilik battle royale savaşlarında yer alın. Büyük oyun haritasını keşfetmek için seçtiğiniz bölgeye paraşütle inişinizi kontrol edin. Ardından etraftaki onlarca itemleri toplayın ve düşmanlarınıza karşı birikimli olun. Ayrıca maçlarda çok önemli avantaj elde etmek için airdropları kontrol edin.

Sınırlı silah ve ekipman demek, bu kaynaklar üzerinde kontrol sağlamak için savaşmak demek. Oyuncular bir yandan da zamana karşı yarışıyorlar; çünkü savaş alanı giderek daralıyor!