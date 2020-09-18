Puzzle Breakers Android İndir: Bu savaş oyununda taşları eşleştirmek kaderinizi belirliyor.
Puzzle Breakers, Android platformunda üçlü eşleştirmeye dayalı savaş oyunu olarak yerini alıyor. Instagram ve diğer sosyal ağlarda çıkan Homescapes, Gardenscapes vb oyunların geliştiricisi Playrix’e ait. Fantastik rol yapma oyunu (rpg) Puzzle Breakers, destansı maceralar ve mücadeleleri üçlü eşleştirme alanına getiriyor! Puzzle Breakers’ı hemen Android telefonunuza indirin, kahramanlar arasına katılın.
Savaşmaya hazır mısınız? En gelişmiş fantastik rpg oyunu Puzzle Breakers karşınızda. Oyunda mücevherler her şey! Seviyeleri geçmek için cesur stratejiler uygulayın, sihirle becerilerinizi geliştirin, ejderhaları öldürün ve efsanevi savaşta kötü lordları alt edin!
Puzzle Breakers Android İndir
- Savaş alanında düşmanlarınıza saldırmak için eğlenceli bulmacaları çözün ve görevleri tamamlayın.
- Büyüler yapın ve savaşı bir sonraki seviyeye taşımak için kahramanlarınızın benzersiz yeteneklerini kullanın.
- Zafer hikayenizi haritaya yerleştirmek için imparatorluğunuzu yeniden kurun.
- RPG’nin en iyisinin keyifini çıkarın: Diğer oyuncularla savaşın, devleri yenmek için klanlar oluşturun ve dünyanın her yerinden oyuncularla destansı PvP savaşlarda arenayı fethedin!
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