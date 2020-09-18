Puzzle Breakers, Android platformunda üçlü eşleştirmeye dayalı savaş oyunu olarak yerini alıyor. Instagram ve diğer sosyal ağlarda çıkan Homescapes, Gardenscapes vb oyunların geliştiricisi Playrix’e ait. Fantastik rol yapma oyunu (rpg) Puzzle Breakers, destansı maceralar ve mücadeleleri üçlü eşleştirme alanına getiriyor! Puzzle Breakers’ı hemen Android telefonunuza indirin, kahramanlar arasına katılın.

Savaşmaya hazır mısınız? En gelişmiş fantastik rpg oyunu Puzzle Breakers karşınızda. Oyunda mücevherler her şey! Seviyeleri geçmek için cesur stratejiler uygulayın, sihirle becerilerinizi geliştirin, ejderhaları öldürün ve efsanevi savaşta kötü lordları alt edin!

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