Eşsiz bir savaş tankı tasarlayarak düşman birliklerini yok etmek için mücadele edeceğiniz ve aksiyon dolu savaşlara katılacağınız PvPets: Tank Battle Royale, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan benzersiz bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve kaliteli efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, farklı özelliklere ve silahlara sahip tankları kullanarak nefes kesen savaşlar yapmak ve ganimet toplamaktır. Oyunu dilerseniz çevrimiçi oynayabilir ve dünyanın farklı bölgelerindeki güçlü oyunculara karşı mücadele edebilirsiniz. Klan savaşlarına katılarak aksiyon dolu anlar geçirebilir ve onlarca farklı tankla karşılaşabilirsiniz. Sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayacağınız sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda farklı bombalama sistemleriyle donatılmış onlarca tank yer almaktadır. Ayrıca tanklarınızı özelleştirebileceğiniz sayısız donanım bulunmaktadır. Farklı hayvan figürlerinden yararlanarak tankınızı kullanabilir ve tüm tankları yok ederek yolunuza devam edebilirsiniz.

Aksiyon oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak oyun severlere hizmet veren PvPets: Tank Battle Royale, yüz binlerce oyuncu tarafından benimsenen eğlenceli bir oyun olarak öne çıkıyor.