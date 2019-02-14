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Raidfield 2 2.02 (Android)
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Raidfield 2

2.02
Android
Raidfield 2
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp -

Türk yapımı online 2. Dünya Savaşı oyunu

Raidfield 2, askerlerin yanında tank ve uçakları kontrol edebildiğiniz İkinci Dünya Savaşı temalı online mobil oyun. Düşük poligon grafiklere sahip olan savaş oyunununda saldırı (taarruz), sağlık, ağır, keskin nişancı, pek çok sınıf bulunuyor. Arkadaşlarınızla da oynayabileceğiniz askeri savaş oyunu arıyorsanız tavsiye ederim.

Low poly grafiklere sahip olsa da oynamanızı istediğim bir 2. Dünya Savaşı oyunu Raidfield 2. Oyunda tankları, uçakları ve taret araçlarını kontrol edebiliyorsunuz. Yeri geldiğinde düşmanla çarpışıyor, yeri geldiğinde yaralı arkadaşlarınızı kurtarmaya çalışıyor, yeri geldiğinde uzak mesafeden düşmanları avlıyor, yeri geldiğinde de ağır silahlarla destek veriyorsunuz. Her yeri yakıp yıkabiliyorsunuz. Savaş alanında belli noktaları ele geçirmek için tüm birliklerinizi sürdüğünüz Fetih modunu da oynamanızı isterim. Unutmadan, zaferle biten savaş sonunda kazandığınız puanları kullanmayı unutmayın. Onlarla askerlerinizi, tanklarınızı ve uçaklarınızı geliştirebiliyorsunuz.

 

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