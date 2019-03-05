Mobil platformda birbirinden kaliteli oyunlar geliştiren ve yayınlayan Playdigious yine ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor.

Rengarenk bir atmosferin yer aldığı Rakoo's Adventure adlı mobil aksiyon oyununda sevimli canlılar bizleri bekliyor olacak. Birbirinden farklı bölümlerin yer aldığı oyunda karşımıza çıkan korkunç canlıları etkisiz hale getirerek bölümü tamamlamaya çalışacağız. Ses efektleri ve görsel efektler ile desteklnen yapımda Rakoo isimli bir hayvanı canlandıracağız.

Aksiyon ve macera yüklü içerikler ile eğlenceli bir mücadeleye dahil olacağımız yapımda zengin bir içerik bizleri karşılayacak. Oldukça basit kontroller eşliğinde ilerlemeye çalışacağımız oyunda bizleri hareketli ve tempolu bir yapı bekliyor olacak.

İki farklı mobil platformda ücretsiz olarak yayınlanan yapım, 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

İyi oyunlar dileriz.