Raziel: Dungeon Arena, Android telefonlarda oynanabilir hack and slash, aksiyon rpg oyunu. Google Play’de yeni yerini alan yapımda kahramanlar topluyor, tek oyunculu veya eşli olarak zindanlara baskınlar düzenliyor, destansı donanım setleri hazırlıyor ve dünyayı şeytani durumdan kurtarmaya çalışıyorsunuz.

Raziel: Dungeon Arena, titizlikle hazırlanmış zindan alanı, boss savaşı ARPG deneyimini telefonunuza getiriyor. Tek kişilik görevleri mi seviyorsunuz? Raziel’in 60’tan fazla tek oyunculu zindanlarında ilerleyin. Biraz daha kişisel hale getirmeyi mi tercih ediyorsunuz? Raziel: Dungeon Arena, çok oyunculu birlikte baskınlar ve boss savaşları sunar.

Raziel: Dungeon Arena İndir Android

Tatmin edici tek oyunculu deneyim: Tek oyunculu zindanlarda hayatta kalmaya çalışın. Benzersiz becerilerini kullanarak yollarına çıkan herkesi ölüme sürükleyen, yakıp yıkan boss’ları alt edin. Mekansal farkındalığa sahip, kendi güçlü ve zayıf yönlerine göre tepki veren düşmanları alt edin.

Co-op zindanları: Arkadaşlarınızla dünya haritasını keşfedin. Baskınlar düzenleyin ve arkadaşlarınızla zindanları ele geçirin. Eşli Tavern boss savaş görevlerinde takım kurun.

Takım savaş sistemi: En iyi kahraman kombinasyonunu ve dövüş stratejisini bulmak için karıştırın ve eşleştirin. Hassas ve akıcı mekanik, üstün manevra kabiliyeti ve kontrol hissi verir.

Çarpıcı Unity 3D grafikler: Detaylı karakter modelleri, muhteşem zindan ortamları ve göz alıcı kahraman yetenekleriyle dolu karanlık bir dünyaya kendinizi bırakın. Kasvetli bataklıklar, yasak çöller, yaylalar, ve perili ormanlar dahil çok çeşitli ortamlarda gezinin.

AAA kalitede ses: Otantik ses oyunculuğu eşliğinde hikaye anlatımı ve oyun için NPC’ler. Gerçekçi ortam efektleri ve karakter becerileri ve yetenekleri için benzersiz ses çokluğu ile birlikte detaylı ses efektleri benzersiz tutulma sağlar.