Ready, Set, Monsters! (Hazır, Başla, Canavarlar!), popüler çizgi film kanalı Cartoon Network’ün Powerpuff kızlarıyla canavarları karşı karşıya getiren macera rpg oyunu. Türkçe dil desteğiyle gelen oyunda özel güçleri olan Powerpuff Girls karakterleri arasından seçiminizi yapıp yaratıkları cehenneme sürüyorsunuz. Aksiyon yüklü süper kahraman oyunlarını seviyorsanız tavsiye ederim.

Mobil platformda çizgi film - animasyon stili en iyi oyunları sunan Cartoon Network’ün Hazır, Başla, Canavarlar! adını verdiği yeni oyunda kötü canavarlar sürüsünün işini bitirmeniz isteniyor. Powerpuff kızlarıyla Canavar Adası’ndaki tüm kötü canavarları öldürüyorsunuz.

Oynanabilir karakterler; Blossom, Bubbles ve Buttercup. Hepsinin dövüş stili farklı, özel aura saldırıları var. Blossom dengeli, Bubbles hızlı ve hafif, Buttercup ise yavaş ve ağır… Canavarları öldürürken refleksleriniz kadar savaş stratejiniz de önemli. Canavarlar arasında size ekstra saldırı hakkı ve pasif bonuslar veren, iyileştirme gücüne ve fazlasına sahip dost canavarlar da var. Unutmadan, Powerpuff kızların becerilerini geliştirebiliyorsunuz. Hız, dayanıklılık, güç kazandıran yükseltmeler, daha güçlü canavarlarla daha kolay başa çıkmanızı sağlıyor.