Klasik oyunları arasında oldukça popüler bir yeri olan ve milyonlarca oyun sever tarafından oynanan Restaurant Tycoon, Android ve İOS sürümleri ile her iki platformda da sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir restoran işletmeciliği oyunudur.

Etkileyici grafikler ve efektler ile donatılmış bu oyunu oynayarak farklı bir deneyim kazanabilir ve hayalinizdeki restoranınızı açabilirsiniz. İlk iş olarak bir dükkan satın almalı ve restoranı açmak için gerekli eşyaları temin etmelisiniz. Restoranı açtıktan sonra müşterilerin ilgisini çekmek için farklı menüler hazırlamalı ve yeni tatlar oluşturmalısınız. Böylece sürekli olarak müşterileri restoranınıza çekebilir ve karınızı katlayabilirsiniz.

Birkaç farklı dil seçeneği ve kolay kontrolü sayesinde keyifle oynayabileceğiniz bu oyun ile eğlenceli dakikalar sizi bekliyor. Müşterilere iyi davranmalı ve sipariş verilen yemekleri zamanında hazırlamalısınız. Aksi halde müşterileriniz işlettiğiniz mekandan memnun kalmaz ve bir daha sizi tercih etmezler.

Ücretsiz olarak indirebileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz Restaurant Tycoon, geniş oyuncu kitlesi ve ilgi çekici tasarımı ile kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.