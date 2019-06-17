Mobil rol oyunları arasında tamamen ücretsiz olarak mobil oyunculara sunulan Revue Starlight Re Live 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

100 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanan Revue Starlight Re Live bir anime oyunu olarak karşımıza çıktı. Çeşitli oyun modlarına sahip olan yapımda oyuncular dişi karakterler arasından seçim yapabilecek, özelleştirebilecek ve onu daha gelişmiş bir hale getirebilecekler.

Çarpıcı görsellerin ve müziklerin yer aldığı yapımda 3D grafik açıları eşliğinde birbirinden farklı maceralara katılacağız.

Kendine has bir hikaye eşliğinde karşımıza çıkacak olan yapımda beceri sistemi de yer alacak. Oyuncualar karakterlerine yeni özellikler kazandırabilecek ve oyun içerisinde daha avantajlı bir hale gelebilecekler.

Yapım Google Play’de 4.5 gibi bir inceleme skor puanına sahip.