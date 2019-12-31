Rhythm Hop 3D, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunlardan bir tanesi olarak dikkat çeken oyunda engelleri aşıyor ve bölümleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Son derece keyifli bir deneyim yaşayabileceğiniz oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Zorlu tuzaklarla donatılmış olan oyunda engelleri aşarak ilerlemeniz gerekiyor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Rhythm Hop 3D sizleri bekliyor.

Rhythm Hop 3D oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.