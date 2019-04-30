Hızla ilerleyen bir platformun üzerine yerleştirilmiş çeşitli tuşlara basarak keyif verici melodiler oluşturabileceğiniz RhythmStar: Music Adventure, yüz binden fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen eşsi bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve keyif verici müzikleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, farklı basamakların yer aldığı bir platform üzerinde hızla ilerleyerek belirli noktalarda yer alan tuşlara basmak ve müziğe ritim uydurarak yolunuza devam etmektir. Onlarca farklı karakterden dilediğinizi yöneterek platformda ilerleyebilir ve ritmi bozmadan eğlenceli müzikler oluşturabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve kaliteli melodileri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda birbirinden sevimli birçok karakter ve bu karakterlerle oluşturabileceğiniz sayısız müzik yer almaktadır. Beethoven, Mozart ve daha onlarca farklı müzisyenin eserlerini çalarak parkuru tamamlayabilir ve yeni müziklerin kilidini açabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda ücretsiz olarak hizmet veren RhythmStar: Music Adventure, mobil alanda müzik oyunları arasında kendisine yer bulan eğlenceli bir oyun olarak öne çıkıyor.