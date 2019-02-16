Mini Stone Games tarafından geliştirilen ve oyunculara ücretsiz olarak sunulan Rising Super Chef 2 mobil arcade oyunları arasında yer alıyor.

Mobil cihazımızda yemekler yapacağımız oyunda oldukça renkli dakikalar bizleri bekliyor olacak. Ücretsiz yapısı ile oyuncuların karşısına çıkan Rising Super Chef 2 ile müşterilerimizin yüzünü güldürmeye çalışacak ve heyecan verici anlar yaşayacağız. Oldukça tempolu dakikalar yaşayacağımız oyunda müşterilerimizin siparişlerini doğru bir şekilde yapmaya ve hoş bir sunumla onlara yakdim etmeye çalışacağız.

Mobil arcade oyunları arasında yer alan yapım ücretsiz yapısı ile de beğenileri topluyor. En lezzetli siparişleri hazırlamaya çalışacağımız oyunda müşterilerimizin memnun ayrılmasını sağlayacağız. Bazen pasta, bazen kahvaltı ve bazen de yemekler hazırlayacağımız oyunda en iyi şef olabilmek için mücadele edeceğiz.

Farklı zorluklara sahip olan yapım iki farklı mobil platformda oynanıyor.