Rocket Sky!'da roketini olabildiğince uzağa fırlatmak için ekrana dokunup ve basılı tutarsın. Aşırı ısınmamaya dikkat et, yoksa oyun biter!

Yeni zirvelere ulaşmak, rekor kırmak ve yeni gezegenler keşfetmek için roketini yükselt. Gökyüzünün ardından uzay seni bekliyor. Minimalist bir dünyada favori roketinizle gökyüzünde uçun. Hareketli geometrik engeller her yerde. Onları geçmenin tek yolu gökyüzü roketinizi güçlendirmektir.

Rocket Sky! Özellikleri