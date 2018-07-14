Rocket Valley Tycoon, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici bir arcade oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Farklı tesisler kurup geliştirerek uzaya çıkmak için roketler geliştirdiğiniz oyunda eğlenceli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Uzaya çıkmak için sıfırdan başlayıp farklı roketler geliştirdiğiniz bir oyun olan Rocket Valley Tycoon, kaynaklarınızı iyi şekilde yönetip farklı tesisler inşa ettiğiniz bir oyundur. Retro tarz bir atmosfere sahip olan oyunda tüm kaynaklarınızı iyi bir şekilde yönetmeli ve tesisler arası bağlantıyı iyi kurmalısınız. Karmaşık bir oynanışa sahip olan oyunda tesislerinizi de geliştirerek iş gücünü arttırabiliyor ve daha hızlı gelişim sağlayabiliyorsunuz. Stratejik hamleler de yapmanız gereken oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Bakanlıklardan fabrikalara kadar her türlü binayı kurabileceğiniz oyunda işiniz de bir hayli zor. Demiryolları kurarak hammadde de taşıyabileceğiniz oyunda renkli grafikler bulunuyor: Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda keyifli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Rocket Valley Tycoon oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.