Rocky Rampage

Çalınan Wonderpants'ı parça parça geri alma arayışında Boulder Cobblestone ve yardımcısı Pebble'a katıl.

Bir gün kahramanca Wonderpants topluluğu, kıskanç Clipper İmparatorluğu tarafından çalındı. Öfkeli ve keskinliğiyle bilinen Clipper'ın şatosuna saldır ve acımasız bir şekilde askerleri sürülerini acımasızca geri almak için ez. Sadık yardımcısı Pebble'ın yardımıyla, Clipper'ı dünyanın sonuna kadar kovalayacaklar.

Elinden geldiğince uzağa yuvarlan ve Wonderpants'ını geri al. Wonderpants'ınızı yükseltin ve mükemmel zamanlamayla, Bay Boulder'ı her zamankinden daha hızlı koşturtun.