Rogue Buddies 2, paralı askerleri kontrol ettiğiniz aksiyon yüklü bir platform oyunu.

Farklı türde silahları ustalıkla kullanabilen intikam ateşiyle yanıp tutuşan 4 paralı askerle maceraya atılıyorsunuz. Sıradan kötü adamların yanı sıra yerliler, ağır makineli kullananlar, engelleyiciler gibi birçok etkili düşmanla karşılacağınız bu yolculukta hedefiniz kötü şirketin patronları.

2D shooter türünde aksiyon platform oyunu olarak hazırlanan Rogue Buddies 2’de bulmacalar ve düşmanlarla dolu bölümleri tamamlayarak ilerliyorsunuz. Oyunda 50’den fazla bölüm var (bazıları yan görev) ve bölümleri tamamlamak için belli sayıda yıldız toplamanız gerekiyor. Yıldızlar da haritada üzerinde belirli alanların kilidini açmaya yarıyor. Kayıp şehirler, tüneller, mağaralar, harabeler, ormanlar, dağlar ve daha saymakla bitmeyecek yerde bulunmanızın amacı; altınların sahibi olmak ve kötü şirketten intikamınızı almak. Bölümlerdeki düşman sayısı epey fazla. Tümünü öldürseniz dahi anahtarı bulmadan bölümü tamamlayamıyorsunuz. Ayrıca bazı bölümleri tamamlamak için araca (bisiklet, helikopter, sürat teknesi mevcut) ihtiyacınız oluyor.