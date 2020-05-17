Robotuna hakim ol ve yuvarla, yürü, zafere doğru tırman. Hız kazanmak için yamaçlarda yuvarlanın ve zor bölgelere tırmanmak için bacaklarınızı akıllıca kullanın.

Ekrana basın ve basılı tutun ve engellere dokunmadan robotun ileri gitmesine izin verin. Combo yapmak ve siyah blokları kırmak için mümkün olduğunca uzun süre ilerleyin. Robotun sarmal yığınlarından düşmesine izin verin. Birden fazla puan almak için seviyenin kilidini açın. Seviyenizi yükseltmek için görevleri veya kutuları götürerek deneyim kazanın.

Bu heyecan verici koşucu oyunda, oynamak için 10 farklı robot arasında seçim yapabilirsiniz. Ayrıca tematik koşucu derileri satın alarak seçtiğiniz sanal robotu özelleştirebilirsiniz.Rolly Legs inanılmaz hediyeler alma şansı da veriyor: Bazı özel ödülleri almak için günlük hediyeleri toplayın.