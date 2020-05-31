Line Games’in oyunları arasında yer alan ve oyunculara aksiyon dolu anlar sunan Royal Crown yayın hayatına kaldığı yerden devam ediyor.

Çarpıcı görsellerin ve anime tarzındaki içerikleri ile oyunculara fantastik bir savaş dünyası sunan yapım RPG alanında oldukça başarılı bir konumda yer alıyor.

Hayatta kalma temalı olarak oynanabilen yapım içerisinde 15 benzersiz sınıf yer alıyor. Oyuncular seçtikleri sınıf içerisinde gelişmeye çalışacak, düşmanları etkisiz hale getirebilmek için farklı yetenekler elde etmeye çalışacaklar.

Farklı savaşların, farklı maceraların ve farklı içeriklerin yer aldığı yapımda heyecan verici birçok aksiyon sahnesi de karşımıza çıkacak olan özellikler arasında yer alıyor.

Hayatta kalma savaşını daha dinamik bir hale getiren yapım içerisinde birçok özelliği elde edebilmek için verilen görevleri de başarmaya çalışacağız.