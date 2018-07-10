Royal Strike, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Sürükle bırak tarzı bir oynanışa sahip olan oyunda düşmanların üstesinden geliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz yepyeni bir beceri oyunu olan Royal Strike, karakterinizi geliştirip düşmanların üstesinden geldiğiniz bir oyundur. Farklı türde silahları kontrol ederek düşmanlarla mücadele edebileceğiniz oyunda basit ve kolay bir oynanış yer alıyor. Farklı türde karakterlere de sahip olan oyunda oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. RPG tarzı bir atmosfere sahip olan oyunda farklı güçte düşmanlar bulunuyor. Sürükle bırak yaparak karakterinizi donatabileceğiniz oyunda reflekslerinizi de çok iyi kullanmanız gerekiyor. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız Royal Strike mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun diyebilirim.

Royal Strike oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.