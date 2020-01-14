Run Around 웃

Run Around oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir koşu oyunudur.

Hiç, acımasız bir yaşam döngüsünde takılıp kalmış küçük bir çöp adam olduğunu düşündün mü? Artık düşüneceksin.

Tüm yapman gereken uslu bir çöp adam olup çemberin çevresinde koşman ve engellerin üzerinden sıçraman. Seviyeleri geçmen için çemberi tamamla.

Kolay gibi görünebilir fakat ezilmemek için sıçramalarını mükemmel şekilde zamanlaman gerekiyor. Ayrıca seviyen arttıkça daha zor oyunlarla karşılaşabilirsin. Üstesinden geldiğin her oyunun sana bir hediyesi olacak. Karakterlerden dilediğini seçip seni anlatan karakterle bu büyülü atmosferin tadını çıkarabilirsin.

Çember döngüsünün etrafında koşup sıçrarken eğlenceli ses efektleri, harika müzik ve elektrik renklerin seni eğlendirmesine izin ver. Oynarken bağımlısı olacağınız oyunda sınırsız aksiyonlu oyunu zevkle oynamaya bak.

Ölmeden önce ne kadar devam edebilirsin çöp adam? En doğru zamanlamayı yap ve hayatta kal. Fazla zamanın yok çok dikkatli ol.

Bu renkli atmosfede eğlencenin doruklarını yaşamak istiyorsan sen de hemen indir ve oynamaya başla. Şimdiden oynayan herkese başarılar diliyorum.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.