Run Around

Hiç acımasız bir yaşam döngüsünde takılıp kalmış küçük bir çöp adam olduğunu düşündün mü, ceevabın hayır mı? Artık düşüneceksin. Çemberin çevresinde koşan ve engellerin üzerinden sıçrayan bir çöp adamı oyna. Seviyeleri geçmek için çemberi tamamla.

Çok basit bir oynanışa ve mekanızmaya sahip olan oyunda tüm yapman gereken uslu bir çöp adam olmaktır. Bu oyunda yalnızca çemberin çevresinde koşup zıplayarak döngüyü tamamla. Kolay geliyor, değil mi? Tekrar düşün çöp adam. Ezilmemek için koşarken sıçramalarını mükemmel şekilde zamanlamalısın.

Başarılı animasyonlara ve bolca bölüme sahip olan oyunda çember döngüsünün etrafında koşup sıçrarken eğlenceli ses efektleri, harika müzik ve elektrik renklerin tadını çıkar. Çemberin tamamını ölmeden tamamla ve yeni başarım kilitlerini aç!Ölmeden önce ne kadar devam edebilirsin çöp adam?