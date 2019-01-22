Run Gun Die, karanlık ortamlarda geçen top down shooter oyunu. Kuşbakışı kamera açısından oynanış sunan aksiyon yüklü oyunda zindanlar, kaleler ve daha nice karanlık, kasvetli, tehlikelerle dolu mekanlarda farklı türde düşmanları öldürerek ilerliyorsunuz. Hazine uğruna hayatınızı ne kadar tehlikeye atabilirsiniz?

Tepe kamera bakış açısından oynanan hızlı tempolu, bol ateş etmeli bir mobil oyun Run Gun Die. Oyunda bir hazine avcısının yerine geçiyorsunuz. Filmlerden bileceğiniz üzere şeytani varlıkların korumasında olan değerli sandıklara ulaşmaya çalışıyorsunuz. İskeletler, yürüyen ölüler, özel ajanlar, koşucular ve daha birçok düşmanla yüz yüze geliyorsunuz. Bunlar yetmezmiş gibi boss’larla karşılaşıyorsunuz. Göreviniz; davetsiz misafirler gelmeden hazinelere ulaşmak. Hazine her yerde saklı olabilir. Silahınızla sağa sola ateş ederek, kırarak onları kolayca bulabiliyorsunuz ancak fazla ses çıkarmamanız gerekiyor. Aksi halde koruyucular dahil herkes başınıza üşüşüyor. Kötüsü bu macerada tek başınızasınız. Arkadaşınız var lakin sadece bölüm sonlarında görebiliyorsunuz.

Zorluk düzeyi mükemmel şekilde ayarlanan mobil aksiyon oyununda grafikler poligon lakin oldukça kaliteli. Grafik kalitesini düşürüp yükseltmeniz için ayar mevcut.