Zamana karşı yarışarak güçlü düşmanlarınıza karşı birebir savaşalar yapabileceğiniz Rune Rider, binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan eşsiz bir oyundur.

Basit ve göz yormayan grafikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şeyi, kılıcınızı ve kalkanınızı kuşanarak karşınıza çıkan farklı karakterlere karşı mücadele etmek ve kısıtlı bir süre içerisinde rakibinizi ekarte etmektir. Tuhaf surat ifadelerine sahip emojilerle savaşarak 24 saniyede etkisiz hale getirmelisiniz. Farklı kılıçlar kullanarak düşmanlarınıza ölüm saçabilir ve seviye atladıkça yeni savaş malzemelerinin kilidini açabilirisiniz. Sürükleyici bölümleri ve bağımlılık yapıcı özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca farklı düşman karakteri ve birebir mücadeleler için tasarlanmış sayısız mekan yer almaktadır. Ayrıca birbirinden güçlü yüzlerce kılıç ve farklı savaş aletleri bulunmaktadır. Karakterinize uygun kılıcı ve zırhı seçerek düelloya çıkabilir ve rakibinizi yerle bir ederek ödüller kazanabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarına hizmet veren Rune Rider, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz kaliteli bir oyundur.