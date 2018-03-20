Runventure, tek dokunuş kontrol sistemiyle farklılık yaratan iki boyutlu platform oyunu. Gizemli topraklarda hazine arayan bir maceraperestin yerine geçtiğimiz oyunda ormanlar, tapınaklar, kaleler ve daha birçok ölümcül tuzak ve düşmanlarla dolu yerleri keşfediyoruz. Android platformuna ücretsiz çıkış yapan oyunu platform severlere öneriyorum.

Sadece tek parmakla tam kontrol sunan ilk mobil platform oyunu olma özelliğini taşıyan Runventure, refleksleri test eden süper eğlenceli bir yapım. Oyunda Indiana Jones kılıklı bir karakterin yerine geçiyoruz. Hazinelerle dolu sırlı mekanlarda bulunan karakterimize tehlikeli yolculuğunda eşlik ediyoruz. Mekanlar harika. Hangi canlı türüyle karşılaşacağımızı bilmediğimiz ormanlar, Tanrı ve Tanrıçaların varlığını hissettiren tapınaklar, eski kaleler ve daha nice yerde bulunmamızın amacı; bizi bir anda zengin edecek hazine sandıkları. Tabii ki böyle yerlerde bulunan sandıklar orada yaşayan şeytani varlıklarca korunuyor. Hazinelere ulaşmak da zor. Sıcacık lavlar, pirahnalarla dolu havuzları geçmekten iskeletler ve aç kurtlarla karşılaşmaya pek çok aksiyon sizi bekliyor.

Runventure Özellikleri: